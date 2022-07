Rochefort : un an après les inondations un mur anti crue est en reconstruction à Jemelle

A Jemelle les dégâts des inondations sont encore bien visibles à la confluence de la Wamme et de la Lomme. A cet endroit, en juillet dernier, le mur de 200 mètres sur les berges de la Lomme avait cédé en plusieurs endroits face à la violence des débordements. " Les premières traces de ce mur remontent à 1890, 1895 " nous explique Yvon Herman, échevin des travaux à Rochefort. " À l’époque il y avait beaucoup de bistrots à Jemelle et comme il n’y avait pas de protection le long de la rivière on voulait éviter que des personnes qui avaient trop bu ne tombent dans la Lomme. Ce mur a donc deux fonctions, sécuriser la voirie et éviter les crues. " Consolidé dans les années 1980, il a donc fait son office pendant plus d’un siècle jusqu’en juillet dernier.