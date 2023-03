Rochefort : reprise des vols en parapente avec une première compétition officielle

Pour admirer les trésors touristiques de notre province, pourquoi ne pas prendre un parapente ?

C’est un sport qui séduit de plus en plus d’amateurs de sensations. Ils étaient une soixantaine samedi, du côté de Rochefort, pour la première compétition officielle.

La Belgique compte un millier de pilotes de parapente et ils sont de plus en plus nombreux à avoir cette envie de déconnecter et de prendre de la hauteur.

Un souci de spots

Vu le succès grandissant de ce sport, le problème réside dans le fait qu’il n’y a pas suffisamment de spots en Belgique pour voler en parapente. Comme le constate Bertrand Fontaine, l'un des organisateurs de la compétition, qui souligne le manque d'approbation de certaines autorités locales ainsi que des riverains.