Rochefort : découverte d’une nouvelle source d’eau potable

La nouvelle source se trouve au sud de Rochefort, dans les bois, près du village de Wavreille. Grâce au forage de repérage, on sait déjà deux choses : l’eau se trouve à 150 mètres de profondeur. Et surtout, elle semble potable. Ce qui laisse voir de réelles perspectives d’exploitation. "Cette source pourrait permettre d’alimenter le village de Wavreille, où le puits actuel ne donne plus assez d’eau. Elle permettrait aussi d’alimenter Rochefort quand l’eau manque", explique Etienne Dubois, fontainier à la Ville de Rochefort. De manière générale, un nouveau captage serait utile pour lutter contre les problèmes de pénurie en période de sécheresse. "La source de la Tridaine ne suffit plus, d’autant que le nombre d’habitant augmente", ajoute le fontainier.