Roch Voisine : un retour 100% acoustique

Quel pourrait être le point commun entre Bruxelles, Mons et Liège ? Les heureux habitants de ces trois villes vont pouvoir assister à un concert acoustique de Roch Voisine. “Alors On Sort ?” lève le voile sur ce chanteur canadien qui avait fait irruption dans nos vies en 1989, par l’intermédiaire d’une certaine Hélène…

Roch Voisine est né dans le Nouveau-Brunswick, d’un papa prénommé Réal et d’une maman prénommée Zélande. Et si, à l’âge de 18 ans, il ne s’était pas cogné le genou très fort, il aurait sans doute fait carrière dans le hockey. Comme il n’est pas très vilain, on lui propose de faire de la télévision ; et comme il est musicien, il devient une pop star…

L’artiste touche un public fidèle depuis plus de 30 ans, avec ses titres toujours imprégnés de son amour pour un folk-rock habile et sincère. Chez nous, il se présente en version acoustique, avec juste deux musiciens.