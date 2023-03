Roch Voisine sur la longévité de sa carrière : "Pour le prochain artiste, ça va être difficile de durer 35, 40 ans"

C'est loin d'être la première fois que Roch Voisine se produit sur les scènes belges. Depuis quelques années, il multiplie les allers-retours entre le Québec et la Belgique afin d'entretenir sa proximité avec son public.

Entre eux et lui, il faut dire que c'est une histoire qui dure. Depuis les années 90, Roch Voisine a su se maintenir sur la scène internationale et reste une référence en matière de musique country. Une longévité qu'il attribue notamment à l'époque à laquelle il a commencé à chanter, plus propice aux longues carrières. "Pour le prochain artiste, ça va être difficile de durer 35, 40 ans, on n’est plus dans le même monde" explique-t-il.