Roch Voisine se souvient de son premier concert en Belgique : "Cela a été un peu un choc culturel"

Si chaque concert du Roch acoustic est unique, Roch Voisine comble avant tout ses fans en jouant ses tubes à la guitare comme Hélène. "Elle a sa place (dans le concert) parce que cela a fait partie d’un phénomène. C’est toujours un peu embêtant de ne faire parler qu’avec une chanson quand tu as 30 albums, 350 chansons derrière mais je comprends, je la fais tout le temps avec plaisir. Ce n’est plus une chanson qui m’appartient, elle appartient au public" déclare-t-il à ce sujet.

Le chanteur varie les plaisirs en jouant également des titres de son répertoire qui n’ont encore jamais été portés sur scène. "C’est parfois intéressant de faire un titre pour la première fois" confie-t-il. "C’est sûr qu’on va l’adapter au format à 2 guitares et une basse et c’est toujours très intéressant et stimulant de revisiter ces chansons-là, surtout celles qui sont arrivées à un moment de ma carrière qui étaient plus pop, plus faciles, où il y avait toujours 10, 12, 13 musiciens sur scène. Quand tu arrives à trois, il faut toujours être un peu plus imaginatif, j’aime beaucoup le challenge et les gens me le rendent très bien aussi".