Roch Voisine : "On n’arrive pas toujours à populariser les chansons qu’on aime le plus"

Cap sur Tournai, on se retrouve au cœur du quartier des musées et plus précisément dans celui dédié à la tapisserie et aux arts textiles : le TAMAT. Depuis 40 ans, ce musée valorise des artistes du monde entier et encourage le décloisonnement des disciplines. Ses mots d’ordre sont "valoriser, préserver, étudier, créer", permettant aux visiteurs de vivre une véritable expérience textile et non un simple parcours muséal. Actuellement, TAMAT expose sur le thème de l’animal et sa place dans l’art. À travers des tapisseries mises en regard d’œuvres contemporaines, l’exposition temporaire 'Animal Textile', invite à placer l’animal au premier rang, au-devant de l’homme.

Une évasion animalière à ne pas manquer du 25 mars au 10 septembre.