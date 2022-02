Rocco Ritchie, fils de Madonna : le prochain Basquiat ?

Le jeune garçon n’a pas confirmé si c’est bien lui l’artiste derrière Rhed, mais Page Six a déterré l’info et rapporte que ses peintures, qui présentent des personnages colorés de Picasso et de Gauguin, se vendent jusqu’à 24.000 £.

Et celui qui a vendu la mèche, c’est le co-fondateur de Too Faced Cosmetics, Jerrod Blandino, qui a acheté une œuvre de Rocco et a publié une photo sur son instagram avec l’artiste et cette légende : "Les artistes sont là pour perturber la paix et ce gamin fait bouger les choses. Tellement fier d’ajouter cette pièce incroyable à notre collection du très talentueux Rocco Ritchie." Et bien qu’il n’y ait aucune référence à Rhed dans ce message, la peinture ressemble très fort au style du jeune garçon.

Rhed peint depuis 2018, et si ses tableaux atteignent déjà des prix à 5 chiffres, le soutien de sa célèbre mère ainsi que de "l’élite artistique fortunée" avance Vanity Fair, n’y seraient pas pour rien.

Rhed est en tout cas représenté par la galerie Tanya Baxter Contemporary de Chelsea, ensemble ils ont déjà organisé 2 expos, et il est présenté comme "un jeune artiste émergent dont les origines culturelles sont diverses et non conventionnelles. Ses œuvres dégagent un mélange engageant d’innocence et de confiance grâce à son arrière-plan culturel éclectique". Et la galerie de décrire carrément l’artiste comme "le nouveau Basquiat"!

Mais Rachel Campbell-Johnston, critique d’art du Times, tempère : "Le talent n’est pas forcément de famille ".

En supposant que Rhed soit réellement Rocco Ritchie, son choix d’utiliser un faux nom est révélateur, alors que de nombreux enfants de stars utilisent leurs noms célèbres pour se faire une place. Mais si pour certains métiers, il est quasi impossible de cacher son nom ou son visage (Kaia Gerber, Lily-Rose Depp, Brooklyn Beckham…), Rocco, lui, peut travailler à l’abri dans un studio et laisser sa galerie s’occuper de sa promo.