Une équipe hyper dynamique et professionnelle vous fait découvrir les bienfaits du sport. L’objectif est de rendre les activités sportives accessibles au plus grand nombre. Les participants apprennent les valeurs du sport, l’esprit d’équipe, la solidarité, la coopération. Les moniteurs souhaitent installer une relation de confiance entre les enfants et le sport ! Le sport n’est pas synonyme de contrainte, mais de libération !

L’autre approche est la mobilité douce. Ainsi, tout est électrique ou presque : Kart, Segway, Quad, trottinettes, etc… Pascal a participé avec Olivier Brodhal, l’un des trois fondateurs de Roc Events, au stage Crazy Fun !