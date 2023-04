Roc d’Ardenne est de retour !

Du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023, Roc d’Ardenne installe à nouveau ses tentes à Houffalize pour un weekend de plaisir autour du VTT. Nos ingrédients: parcours varié et stimulant dans et autour de la Mecque du VTT à Houffalize. Stimulant, vous lisez bien ! Oui, mais accès à tous car Roc d’Ardenne c’est aussi ça.

Il y en a pour tous les goûts

Vous décidez de l’allure qu’aura votre weekend ! Une course de 110 km ou plutôt une randonnée à l’aise de 25km ?

ROC = FUN

Et nous... nous vous promettons un parcours fantastique où votre coeur de VTT-iste peut combiner un agréable et inoubliable après-bike avec DJ, avec des facilités de délicieux mets dans le centre de Houffalize, et ainsi, vivre un chouette weekend avec vos compagnons cyclistes ou famille.

Programme

Consultez ici (+ lien https://rocdardenne.be/fr/programme/) le programme complet de Roc d’Ardenne 2023. Vous pouvez choisir parmi des randonnées pour tous les niveaux, de débutants à coureurs UCI. En toute détente ou en véritable pro !