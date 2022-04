Roc d’Ardenne est de retour !

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022 inclus, Roc d’Ardenne installe à nouveau ses tentes à Houffalize pour un week-end de plaisir autour du VTT.

Nos ingrédients : parcours varié et stimulant dans et autour de la Mecque du VTT à Houffalize. Stimulant, vous lisez bien ! Oui, mais accès à tous car Roc d’Ardenne c’est aussi ça.

Il y en a pour tous les goûts

Vous décidez de l’allure qu’aura votre week-end ! Une course de 110 km ou plutôt une randonnée) l’aise de 25 km ?

Après-bike

Et nous… Nous vous promettons un parcours fantastique où votre cœur de VTT-iste peut combiner un agréable et inoubliable après-bike avec DJ, avec des facilités de délicieux mets dans le centre de Houffalize, et ainsi, vivre un chouette week-end avec vos compagnons cyclistes ou famille.