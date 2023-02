"Robots tueurs" : conférence aux Pays-Bas sur l'intelligence artificielle dans l'armée

Bien que l'une des sessions de la conférence s'intitule "Réguler des robots massacreurs", la perspective de machines à tuer totalement indépendantes reste lointaine. Mais il se pourrait qu'il soit bientôt possible de laisser l'IA choisir des cibles de manière autonome, avec notamment des essaims de drones et une utilisation de l'IA dans les systèmes de commandement et de contrôle nucléaire.

La conférence a pour but de faire un premier pas vers des règles internationales sur "ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas" dans les utilisations militaires de l'IA, a déclaré Wopke Hoekstra. "On voit déjà que l'IA est utilisée dans la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine", a-t-il soulevé. Le ministre a comparé ce débat aux discussions entourant l'utilisation de robots conversationnels tels que ChatGPT, qui ont des utilisations bénéfiques mais ont également servi à des étudiants pour tricher. "Ce n'est pas quelque chose qui devrait que nous effrayer", a-t-il observé.

La Chine est invitée à la conférence en tant qu'acteur clé du secteur technologique et de l'IA, selon des responsables néerlandais. Des ministres et des diplomates de haut rang seront au sommet, appelé REAIM (IA responsable dans le domaine militaire) aux côtés d'entreprises et d'experts.