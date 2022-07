RoboCop de retour dans une nouvelle adaptation en jeu vidéo

RoboCop : Rogue City est un nouveau shooter prévu pour 2023. La franchise, initiée par Paul Verhoeven (Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers), célèbre cette année ses 35 ans.

Dès les premières images de la bande-annonce, Rogue City, développé par Teyon, donne le ton. Et pour cause, le studio s’y connaît en hommages aux classiques du cinéma des années 70 et 80. Teyon a déjà signé deux titres plutôt appréciés des joueurs et des cinéphiles nostalgiques : Terminator: Resistance et Rambo: The Video Game.

RoboCop : Rogue City nous plongera une fois de plus dans une ville de Detroit ravagée par la violence. Selon toute vraisemblance, les événements du jeu se dérouleront peu de temps après l’histoire du premier film RoboCop, sorti en 1987.

Cerise sur le gâteau, la version originale du jeu permettra de retrouver l’acteur Peter Weller, qui incarnait le célèbre flic robot dans les deux premiers fils de la franchise.

RoboCop : Rogue City est attendu pour le mois de juin 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.