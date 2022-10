Roblox supprime deux jeux vidéo sur la guerre en Ukraine

Récemment encore, on pouvait trouver sur Roblox deux niveaux de jeu sur la guerre en Ukraine.

Dans " War on Larkiv " (en référence à Kharkiv, la deuxième plus grosse ville d’Ukraine), les joueurs pouvaient choisir de se battre du côté des Russes ou des Ukrainiens. Ce jeu a été joué 90 000 fois en moins de deux semaines et a généré des millions de vues sur TikTok.

L’autre jeu s’appelait " Battle for Ukraine " et permettait aux joueurs de recréer le bombardement de villes comme Marioupol.

Les deux jeux ont été supprimés car ils " enfreignaient les normes communautaires strictes " selon le porte-parole de Roblox.