"Robin Williams était l'homme le plus seul de la planète" : Sam Neill fait des révélations bouleversantes

Sam Neill, principalement connu pour avoir joué dans Jurassic Park, se dévoile dans son autobiographie "Did I Ever Tell You This". Parmi ses rencontres les plus marquantes, il se souvient notamment de Robin Williams.

Cela fait déjà 9 ans que l’acteur a mis fin à sa vie et pourtant, la douleur est toujours aussi présente. C’est ce qui a poussé Sam Neill à en parler. Les deux hommes ont travaillé ensemble en 1999, dans le film L’Homme Bicentenaire. Comme le mentionne Deadline, l’interprète d’Alan Grant se souvient de leurs conversations durant les tournages et des blagues qu’ils se faisaient. Il explique que Robin Williams rigolait beaucoup, mais qu’il ressentait beaucoup de tristesse de sa part. Il le qualifie comme quelqu’un de "très solitaire et profondément déprimé".

"Il était célèbre et riche, les gens l’aimaient, il avait des enfants formidables, le monde était à lui. Et pourtant, il m’a fait plus de peine que je ne saurais l’exprimer : il était l’homme le plus seul de la planète", a-t-il ajouté.

Après sa mort, la veuve de Robin Williams a annoncé qu’il souffrait de "démence à corps de Léwys", une maladie neurodégénérative qui lui a fait perdre la raison. Il luttait également contre la dépression et l’anxiété.