Robin Veldman : "Redonner le sourire à l'équipe puis, si ma méthode plait, pourquoi pas rediscuter avec la direction ?"

Plutôt avenant face aux rafales de questions, Veldman a répondu avec un grand sourire aux sollicitations. "Avec les Futures, on avait comme idée de reproduire ce que Felice Mazzu réalisait avec l'équipe A en termes de système de jeu. Ma première impulsion dans cette équipe A ? Donner de la confiance mais aussi rendre le sourire. C'est avec le sourire qu'on va se remettre à grandir. Le système de jeu n'est pas une fin en soi. Avec Mazzu, c'était un 3-5-2, mais avec Vincent (Kompany), Josh Cullen venait aussi se mettre parfois entre les défenseurs centraux, ce qui induisait une défense à trois. Il faut voir ce qui nous apporte le plus de qualité pour aller chercher des résultats. La pression ? Non, je ressens de la confiance. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, je sais que le staff me soutient."