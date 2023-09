Robin, ton nouvel ami qui t'aide à réussir à l'école, à travers ta télévision !

Quels sont tes passions ?

" J'ai toujours fait du sport : J'ai joué pendant très longtemps au hockey sur gazon, je joue au tennis et je fais pas mal de course à pied. J'aime aussi tout ce qui touche à l'audiovisuel : J'aime le théâtre, le cinéma, et bien sûr, la télé. J'ai toujours aimé créer, que ce soit écrire des scénarios ou réaliser des petites vidéos. J'ai commencé à créer des vidéos quand j'étais plus jeune sur YouTube. Ensuite, je n'ai jamais lâché ce plaisir d'écrire et de créer et j'en ai, en quelque sorte, fait mon job dans lequel je vis mon rêve à 100%. Plus généralement, j'aime beaucoup voyager et rencontrer de nouvelles personnes "

Pourquoi cela te plaît de faire une émission avec les enfants ?

" Faire Viens, je t'explique, ça me fait plaisir pour plein de raisons. D'abor, parce que j'ai toujours été proche des enfants. J'ai toujours aimé m'occuper de mes petits cousins/cousines avec qui j'ai une sacrée différence d'âge. J'ai cette même relation avec mon petit frère, qui est le public parfait de Viens, je t'explique, étant donné qu'il a 6 ans. C'est pourquoi, il me permet de donner ce côté authentique à l'émission.

Ensuite, parce que j'ai toujours aimé transmettre. Réaliser quelque chose et savoir que ça va potentiellement permettre à des enfants de débloquer une incompréhension, c'est la chose la plus motivante que je puisse avoir.

Aussi, ça permet de travailler un registre qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai l'habitude, depuis que j'ai commencé les chroniques, à m'adresser à un public âgé d'une moyenne de 40 ans sur des sujets d'actualités. Passer à Viens, je t'explique représente alors un changement plutôt drastique. Comme j'adore les challenges et que j'aime toucher un peu à tout, ça me fait vraiment plaisir de découvrir l'univers des jeunes générations. En plus, le fait d'explorer quelque chose que je ne connais pas me permet aussi d'apprendre énormément.

Enfin, avoir l'occasion de présenter Viens, je t'explique est un réel aboutissement pour moi. ça me permet de donner mon ADN à un projet et de m'investir dans sa réalisation de A à Z. Tout ça, avec une équipe qui m'a prise sous son aile et qui fait un travail incroyable "

Tes matières préférées quand tu étais à l’école primaire ?

" J'ai toujours été très scientifique. J'aime les sciences parce que c'est ce qui m'aide à comprendre les phénomènes que je peux observer au quotidien "

Ton meilleur souvenir à l’école ?

" Mon meilleur souvenir scolaire reste les fêtes d'école. Ce sont des moments qui restent mémorables, entre copains et camarades de classe. Ça nous permettait aussi de nous investir dans notre école et de vivre plein de chouettes expériences "

Ton rêve quand tu étais petit et ton rêve maintenant ?

" Quand j'étais petit, je rêvais de devenir médecin, pour pouvoir aider les gens. Depuis, beaucoup de choses se sont passées et mes objectifs ont légèrement changé. Mais au final, notamment au travers de Viens, je t'explique, je continue à aider les gens. En l'occurrence, les jeunes téléspectateurs d'AuvioKids TV à qui, je l'espère, je permets de mieux comprendre certaines choses. Mon rêve aujourd'hui serait de continuer à créer et de faire ce qui me plait "