Robin des Bois : A t-il vraiment existé ?

Il n’est pas certain que Robin des Bois ait existé… De nombreux historiens se sont penchés sur la question. Dans les archives, on a notamment retrouvé la trace de "Robyn Hode" ou encore de "Robin Hood", mis en prison pour non-paiement de dette.

Il y a bien des traces de l’existence de Robin, mais pas vraiment de preuves… Et puis les références sont tellement diverses qu’il est même envisageable que Robin des Bois soit devenu un surnom donné à ceux que l’on a exilé, banni…

D’ailleurs, chez nos amis anglophones, on parle de Robin Hood avec un H – et non de Robin Wood – Hood désignant la grande capuche qui le couvre… lui ou… ses méfaits ! Et oui, car Hood est aussi la traduction de "truand" en anglais ! Alors, on devrait même dire " Robin à la capuche " !