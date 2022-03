Roberto Martinez : "Youri Tielemans mérite d'être mon capitaine"

Comme souvent depuis le début de son mandat, Martinez a décidé de brasser large, convoquant 27 joueurs (23 joueurs de champ et 4 gardiens). Dans l’optique de changer complètement ses munitions d’un match à l’autre ? Pas sûr : "On ne va pas aligner deux onze radicalement différents. Ce n’est pas le but. C’est important pour nous de garder une ligne directrice, de tester ces joueurs en profondeur. Donc changer complètement l’équipe d’un match à l’autre ne servirait pas à grand-chose."

Seul "rescapé" parmi les joueurs plus expérimentés, Youri Tielemans, qui, du haut de ses 47 sélections, fait figure de taulier parmi ces jeunots. C’est donc sans grand suspense que le joueur de Leicester sera promu capitaine par son coach : "Ce n’est pas forcément le meilleur joueur qui porte le brassard. Mais c’est un rôle symbolique, de leader, d’ambassadeur Il le mérite au vu de ce qu’il a montré en équipe nationale, de son comportement et de ses performances." explique Martinez.

Parmi les absents notables Dodi Lukebakio, qui paie peut-être son manque de temps de jeu dans son club : "Ce n’est pas une punition. Mais oui, il faut pouvoir montrer ce qu’on vaut dans son club pour espérer être appelé en équipe nationale, surtout à certains postes. Dodi est un talent super intéressant, gaucher mais ça n’a pas suffi cette fois-ci. Mais cela ne veut évidemment pas dire qu’il ne fait plus du tout partie du groupe."

Le technicien espagnol s’est également justifié sur le choix du Burkina Faso, qui a pas mal fait jaser ces derniers temps. Pour lui, c’était un choix rationnel et logique : "Le but c’était d’avoir l’équipe africaine la plus forte… qui ne disputera pas la Coupe du Monde. Donc on devait faire un choix entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Et comme on a affronté la Côte d’Ivoire récemment…"