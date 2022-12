Roberto Martinez va "beaucoup manquer" à l'Union belge, qui se dit "extrêmement déçue" par l'élimination

L'Union belge a communiqué ce jeudi soir après l'élimination de la Belgique en phase de groupe de la Coupe du monde. "Nous sommes extrêmement déçus après la sortie anticipée de notre équipe nationale à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar car nous avons échoué et ainsi laissé tomber le peuple belge qui a soutenu notre équipe tout au long" explique la RBFA. "Une époque et un cycle ont pris fin. Aujourd'hui, les chemins de notre entraîneur Roberto Martínez et de la Royal Belgian FA vont se séparer. Nous sommes très reconnaissants et fiers de travailler avec Roberto Martinez depuis plus de 6 ans."

Le CEO Peter Bossaert a ajouté : "Nous remercions Roberto Martínez pour tout ce qu'il a accompli avec cette génération dorée, en tant qu'entraîneur et directeur technique : quatre années consécutives numéro un au classement FIFA, médaille de bronze à la Coupe du monde 2018, qualification pour l'Euro 2021 de l'UEFA, le Final Four de la Ligue des Nations de l'UEFA 2021 et la Coupe du monde 2022. Avec son équipe, Roberto a laissé un immense héritage aux prochaines générations du football belge."

"Non seulement en introduisant une structure moderne d'analyse, d'éducation et de dépistage mais aussi en initiant la préparation à la prochaine étape dans la carrière des joueurs qui visent à devenir entraîneur. Mais sa contribution à l'expansion du centre de football flambant neuf et ultramoderne de Tubize a également été énorme. Enfin, nous le remercions pour l'atmosphère familiale qu'il a apportée dans notre maison et pour être un grand ambassadeur du football belge. Il va beaucoup manquer à tout le staff de la RBFA. Nous souhaitons à Roberto Martínez bonne chance pour l'avenir" a terminé Peter Bossaert.