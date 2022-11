Roberto Martinez : "Trossard ne jouera pas contre l'Egypte, Eden Hazard recevra au moins 60 minutes"

"Cette rencontre amicale, c'est une étape parfaite afin d'être prêt pour le Mondial. Les joueurs doivent faire le switch très rapidement entre leur championnat et la Coupe du monde. On n'alignera pas la même équipe que celle à laquelle je songe face au Canada. On s'adaptera à ceux qui en ont plus besoin par exemple. On travaille très fort pour essayer d'avoir tout le monde en forme au bon moment", a-t-il poursuivi.

Et le sélectionneur national d'ajouter : "Eden Hazard recevra au moins 60 minutes. Ca dépendra aussi de la tournure de la rencontre. C’est notre capitaine. Tu gagnes de la confiance quand tu joues. Je le vois sourire, il est excité de participer à ce tournoi. Pour être franc, je ne connais pas encore la composition pour vendredi. Ca dépendra de la séance d'entrainement d'aujourd'hui. On va utiliser le match pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin. On doit regarder aux blessés, à ceux qui ressentent de la fatigue, etc."

"Michy Batshuayi et Loïs Openda vont s'échanger la place de numéro 9 (ndlr : ils ne joueront donc probablement pas ensemble), c’est une opportunité pour eux de jouer au vu de l’absence de Romelu Lukaku. Amadou Onana ? Tout va bien physiquement pour lui. Thomas Meunier aussi est prêt à jouer", a conclu Roberto Martinez.