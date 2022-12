Roberto Martinez, Thibaut Courtois, Mariah Carey et Frédéric Janssens sont les invités du Grand Cactus de ce 22 décembre !

Après Yves Van Laethem, BJ Scott, Jean-Luc Fonck et Stephan Streker, c’est Jean-Michel Saive qui a accepté de se prêter au jeu ! Le pongiste et Président du Comité Olympique et Interfédéral Belge sera présent lors de l’émission diffusée ce jeudi 22 décembre sur Tipik.

Ancien numéro mondial de tennis de table, ses nombreux exploits font de lui le plus grand pongiste belge de tous les temps mais également l’un des meilleurs sportifs que le Royaume de Belgique ait connu. "Jean-Mi" de son surnom, est également connu pour avoir disputé le 4 janvier 2014 le match le plus hilarant de l’histoire du tennis de table avec le Taïwanais Chuan Chih-yuan lors du Tai Ben Invitational. Il est aussi populaire pour ses victoires que pour sa sympathie.

Si Jean-Michel Saive honore le Grand Cactus de sa présence, ce n’est pas anodin ! Depuis toujours, ce sportif a su prouver son sens de l’humour et son autodérision dans les médias belges et internationaux. En 2007, il a participé au spectacle "Show Ping" en compagnie des frères Taloche, de son frère Philippe Saive, lui aussi pongiste et de l’humoriste Pierre Theunis. En 2015, c’est Kody qui l’imitait dans un sketch du Grand Cactus. Présent dans le public depuis le début du sketch, Jean-Michel Saive s’est fait un malin plaisir à taper quelques balles avec son sosie d’un soir, qui ne s’attendait pas du tout à se retrouver nez à nez avec l’ancien champion !