Roberto Martinez sur les Red Flames : "J’aime leur esprit, leur personnalité, leur force de travail… et leur sourire !"

Reste qu’avec un pied de chaque côté, Martinez est bien placé pour juger de l’écart entre les deux mondes : le foot masculin, pompé par les milliards, et le foot féminin, toujours en quête de financement.

" C’est d’abord une question de structure : quand vous êtes un garçon, vous avez des équipes disponibles dès votre plus jeune âge et tout en haut de la pyramide, vous arrivez en Champions League et en Equipe Nationale. Chez les filles, le processus est plus récent, mais il ne faut pas vouloir tout tout de suite… sinon vous prenez les choses à l’envers et tout s’écroule. Il faut d’abord créer des clubs, élargir la base de la pyramide et faire du volume. On se trompe souvent en voulant comparer les deux mondes : c’est le même sport, c’est le même matériel et les mêmes méthodes… mais la temporalité diffère. "