Roberto Martinez sur l’opération d’Eden Hazard : "Du bon sens pour régler un problème qui est présent depuis très longtemps"

Ce vendredi, le Real Madrid a annoncé qu’Eden Hazard devait se faire opérer afin de retirer la plaque sur sa cheville. Une plaque qui le gêne depuis trop longtemps et qui pourrait enfin permettre au joueur de voir le bout du tunnel afin de revoir le joueur qu’il était à Chelsea.

En conférence de presse et à notre micro, le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, en a profité pour évoquer cette opération : "C’était du bon sens pour régler un problème qui est présent depuis très longtemps. Jusqu’ici, il y a eu une approche prudente avec lui. Les docteurs ont jugé qu’il était temps pour lui. Ce n’est pas une nouvelle blessure, c’est juste une décision médicale qui relève du bon sens. Ce n'est pas une blessure au genou, ni quelque chose d'inattendu. Il s'agit juste de donner un traitement pour essayer de rendre Eden le plus insensible possible à l'avenir."

Une opération que devrait permettre à Eden Hazard d’être en forme lors du prochain rendez-vous avec les Diables et de rejouer un peu plus avec le Real Madrid ? "J’ai foi en Eden, en tant que personne, en tant que capitaine. Je ne sais pas s’il sera là en juin. Quand il sera fit, il sera quelqu’un d’important pour nous. En tout cas, ce n'est pas une longue période de réhabilitation, c'est de l'ordre de deux à trois mois, mais peu importe", conclut Roberto Martinez.

Eden Hazard, 31 ans, arrivé le 1er juillet 2019 au Real Madrid, n’a joué cette saison que 22 matchs, 17 en championnat, et n’a inscrit qu’un but et donné deux assists. Sa dernière apparition date du 19 février contre Alavés.