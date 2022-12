Roberto Martinez successeur de Luis Enrique après le nouvel échec espagnol ?

L’histoire se répète pour l’Espagne. Éliminée de la Coupe du monde 2022 après sa défaite aux tirs au but face au Maroc (0-0), la Roja n’a plus atteint les quarts de finale d’un Mondial depuis son sacre en 2010, échouant en poules en 2014 et en huitièmes en 2018 et 2022.

Et évidemment, quand une équipe échoue, on se tourne vers l’entraîneur. En place depuis novembre 2019, Luis Enrique n’est pas parvenu à faire de l’Espagne une équipe conquérante comme elle l’était par le passé (championne d’Europe en 2008 et 2012, et du monde en 2010). Avec un contrat qui expire le 31 décembre, Enrique est plus que jamais sur le départ. L’ex-entraîneur du Barça est d’ailleurs resté évasif sur son avenir en conférence de presse : "J’ai envie de voir mes proches et mes chiens, être avec eux. À partir de la semaine prochaine, je parlerai avec le président de la Fédération. Je ne peux rien dire sur mon futur parce que je n’en sais rien. Ce n’est pas le moment d’en parler. Mon contrat se termine, mais je me sens bien avec le président. Mais je dois penser à ce qui est le meilleur pour la sélection et pour moi-même".

En cas de départ, la Fédération espagnole aurait déjà coché quatre noms pour succéder à Enrique selon le célèbre quotidien Marca : Rafa Benitez, Luis de la Fuente (l’entraîneur des Espoirs espagnols), Marcelino (le coach de l’Athletic Club la saison dernière) et un certain… Roberto Martinez, qui après six ans passés à la tête des Diables Rouges, a annoncé qu’il ne prolongerait pas son aventure belge.