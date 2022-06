Roberto Martinez prône la patience avec la défense : "Derrière Alderweireld et Vertonghen, il y a un énorme écart à combler"

"Quand je suis arrivé, il y avait Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld qui avaient un niveau exceptionnel. Des joueurs différents entre eux qui pouvaient jouer à 3, à 4 sans réelle différence. On a perdu Vincent et Thomas. Comment les remplacer par des joueurs qui ont le même niveau ? C’est impossible. Ils ont eu une carrière de plus de 10 ans dans les meilleures équipes du monde pour atteindre ce niveau", a entamé Martinez.

"A-t-on des jeunes joueurs talentueux ? Oui, évidemment mais ils n’ont pas encore ces 10 années au sein des meilleurs vestiaires du monde. L’écart entre Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et les autres défenseurs est toujours énorme à cet instant. Est-ce un compartiment de jeu où l’on doit s’améliorer ? Oui, mais ça ne se fera pas en un jour", a-t-il poursuivi.