Roberto Martinez prévient les Diables rouges : "Ils ne devront pas faire de bêtises lors du mercato estival"

"En mars, on a voulu voir des joueurs moins expérimentés. On a pris beaucoup d’infos. Mais là, aujourd’hui, on est dans une vraie optique de compétition. On va vivre 14 jours ensemble, avec 4 matches à disputer, c’est quelque chose qu’on n’a jamais eu avant. Il y aura du travail tous les jours et des infos à prendre aussi au lendemain des matches, sur l’état de chacun. C’est important d’avoir ce temps ensemble même si on est un groupe expérimenté, ensemble depuis 6 ans. En septembre, ce sera un bloc de 7 jours, avec deux matches. Ce sera très important de prendre les dernières informations avant la Coupe du Monde à ce moment-là aussi.

On espère que tout le monde sera fit et disponible pour nos matches de juin, puisqu’il reste encore quelques matches dans les compétitions de clubs. L’idée, ici, ce sera d’impliquer et de faire jouer tout le monde. On aimerait vraiment éviter de devoir rappeler un autre joueur pendant ce camp de juin, parce que c’est une période où les organismes ont besoin de repos, les joueurs coupent, et rappeler quelqu’un qui serait déjà en vacances ce n’est jamais l’idéal. Les joueurs sélectionnés doivent être prêts pour le programme, mais on est confiants."