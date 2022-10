Roberto Martinez passe la défense des Diables Rouges au crible : Vertonghen "unique", Debast "fantastique", Denayer et Dendoncker dans une course contre-la-montre

Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, a accordé un entretien exclusif à Pierre Deprez et à la RTBF ce lundi au centre national de Tubize. L'occasion de faire le point, notamment, sur les récentes prestations de la défense belge face au pays de Galles et aux Pays-Bas, aux titularisations de Zeno Debast et sur la situation compliquée de ces dernières semaines pour Leander Dendoncker et Jason Denayer. À un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, la parole est à la défense !

"En 2018, on avait quatre défenseurs centraux qui évoluaient tous au plus haut niveau : Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, a rappelé Roberto Martinez. Deux d’entre eux ont pris leur retraite, et on n’a pas réussi à leur trouver de remplaçants attitrés. Nous sommes au beau milieu d’une période de transition. Parfois, ça prend trois ou quatre générations de remplacer des joueurs du calibre de ceux dont on parle. Et ce cas se représentera lorsque Jan Vertonghen et Toby Alderweireld prendront leur retraite, il y aura un gouffre à combler. C’est pourquoi nous utilisons énormément l’expérience de Jan et de Toby à l’heure actuelle. Les joueurs qui reçoivent une chance doivent prouver qu’ils sont prêts à remplir ce rôle. Nous avons étendu nos recherches jusqu’à la génération de Zeno De Bast. La qualité est là, mais je ne veux pas mettre de pression supplémentaire à un joueur ou l’autre. C’est un long processus, et on en est au beau milieu de celui-ci."