Roberto Martinez : "Oui, il y a des tensions au sein du noyau des Diables Rouges"

Au lendemain de la défaite des Diables Rouges face au Maroc dans le groupe F de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur Roberto Martinez s'est présenté à notre micro à l'hôtel Salwa Beach, le complexe où logent les joueurs belges.

"Je suis déçu par notre prestation, bien sûr. J'ai vu une peur de perdre sur les visages, et ça, c'est de ma responsabilité de trouver des solutions, de changer l'état d'esprit des joueurs. Parce que quand vous jouez un match avec cette peur, il est très difficile d'utiliser vos qualités et de gagner. Nous ne sommes pas une équipe qui aime laisser le ballon à l'adversaire, qui ne mise que sur les contre-attaques. Notre équipe est offensive et aime se créer des opportunités. On est parvenu à casser la première ligne de pressing du Maroc à plusieurs reprises, mais sans se procurer des grosses opportunités. C'est pour ça que la joie n'était pas présente de notre côté dans cette partie. Notre équipe a besoin de se procurer des possibilités, de prendre du plaisir sur la pelouse. On ne parvient pas à développer tout notre potentiel en ce moment", a introduit le coach.

Et d'ajouter : "Je sais quoi faire pour faire revenir de la joie dans l'équipe. On a quelques jours devant nous. Si on parvient à franchir cet obstacle, je pense qu'on verra tout le potentiel de notre équipe dans ce tournoi. On a fait suffisamment de choses dans le premier match pour le gagner. On a mieux débuté contre le Maroc, on a eu de bons moments. Il y a plusieurs aspects sur lesquels nous n'étions pas prêts, ça doit redevenir le cas contre les Croates. C'est un peu notre final dans ce Mondial. Je n'ai pas de regret sur ce match, je n'en ai jamais."

"Lukaku titulaire contre la Croatie ? J'espère"

"Le moment en famille après le match hier soir, ça peut aider, bien sûr. Tout le monde a pu récupérer un peu d'énergie grâce à ça. Oui, il y a des tensions dans le groupe. C'est naturel. Les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps. C'est comme dans une famille. Si vous n'avez pas de tension ou de désaccord dans une famille, c'est parce que vous n'avez pas d'émotions. C'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situations. On n'a jamais perdu par deux buts en Coupe du monde. On sait qu'on peut le faire. On espérait être qualifié dès le deuxième match, mais c'est la réalité. Il nous reste une opportunité de passer. Aujourd’hui, on pense peut-être avoir seulement 10% de chance de gagner contre la Croatie. Ce chiffre va grandir d'ici au match, il reste plusieurs jours devant nous. Personnellement, j'y crois à 100% car je crois beaucoup au potentiel de mon équipe", a-t-il poursuivi.

"Dans chaque équipe, vous avez besoin de vos joueurs les plus influents sur la pelouse. On est heureux de pouvoir compter sur le retour de Romelu Lukaku. Au plus on aura des options, au mieux ce sera. Il reste deux séances d'entrainement, on verra si Romelu sera en mesure de débuter contre la Croatie. On espère. Amadou Onana possède un profil très intéressant. Il est si jeune, mais a une si grosse influence. J'ai apprécié la manière dont il évolue dans le groupe. Il a beaucoup de caractère. C'est très significatif ce qu'il a déjà fait dans ce Mondial. Son avenir chez les Diables sera brillant", a conclu le sélectionneur national.