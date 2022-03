Roberto Martinez : "Nous devons être capables de défendre bien sans perdre nos propres qualités"

Roberto Martinez a posé un regard lucide sur le partage des Diables rouges face à l'Irlande (2-2). La Belgique a été malmenée par son adversaire. Le sélectionneur considère ce match comme "un bon test" "un bon exercice". Il a aussi apprécié les connexions entre les milieux de terrain ou l'apport d'expérience des Hazard, Mignolet, Boyata ou Denayer.



Les Diables ont réussi leur début de match et ont marqué sur leur première occasion via Michy Batshuayi. Mais ensuite, ils ont arrêté de jouer. "Ça a été un match très disputé comme on l'attendait. C'était super de jouer devant ce public. Nous avons été "impactés" par ce public, particulièrement dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. C'était un très bon test. J'ai aimé l'attitude du groupe, son approche positive. Nous avons marqué un beau but, puis nous avons encaissé. A cet instant, nous avons un peu arrêté de jouer. Nous avons démarré la 2e mi-temps du bon pied. Malheureusement, nous n'avons pas bien défendu sur la dernière action. En général, c'est un bon exercice", commente Martinez au micro de Pierre Deprez.