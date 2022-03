Roberto Martinez : "Notre responsabilité est de préparer les joueurs au futur départ des internationaux expérimentés"

Sur les 5 derniers matches, la Belgique n’a enregistré qu’une seule victoire. "Oui, je veux gagner tous les matches" explique en souriant le sélectionneur national. "Mais le plus important est de savoir comment vous jouez durant ces rencontres et qui a joué un rôle important."

"Aujourd’hui, on regarde devant. La prestation contre l’Irlande est un bon point de départ. On a analysé. On a eu le temps de digérer le match. Le score est ce qu’il est. On a fait des bonnes et des mauvaises choses. Il a donc des points à améliorer. Demain ce sera un match différent, une tactique différente devant nous. Les choses sont claires sur ce qu’on doit faire."

Et demain, l’adversaire qui se dresse face aux Diables, pour la première fois de leur histoire, est le Burkina Faso, récent 4e de la Coupe d’Afrique des Nations. "Je suis devenu un grand fan de l’équipe" concède Roberto Martinez. "C’est une très belle équipe. C’est un très bon test avant la Coupe du Monde. Un peu du style de la Côte d’Ivoire que nous avons affrontée il y a peu. Avec des contacts physiques plus durs, un jeu plus rapide sur les ailes."