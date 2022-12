Roberto Martinez et l'absence de trophée avec les Diables : "Ce ne serait qu'un échec si nous n'avions pas essayé"

Pour Roberto Martinez, l'élimination de la Belgique en phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar a sonné la fin à plus de six ans de bons et loyaux services en tant que sélectionneur national. Après avoir annoncé son départ du poste, l'Espagnol s'est récemment exprimé au micro d'un média polonais.

Le contrat de Martinez avec la fédération belge expire à la fin de l'année. Une fête d'adieu a déjà été organisée mercredi soir au siège de la Fédération belge de football à Tubize, laquelle a entre-temps publié une offre d'emploi pour sa succession.



Pour Martinez lui-même, l'avenir est incertain. En Pologne, certains voient en lui le successeur de Czeslaw Michniewicz. Ce dernier a conduit son équipe au deuxième tour, mais il a été critiqué pour le jeu pratiqué. Il n'est donc pas certain que l'option prévue dans son contrat, qui expire également à la fin de cette année, soit levée.



"Formellement, j'ai toujours un contrat avec la Fédération belge de football", a déclaré le sélectionneur national sortant dans une interview accordée jeudi à SportoweFakty de la Wirtualna Polska, un média polonais. "Par conséquent, pour l'instant, je ne mène pas de négociations. Un club ou une équipe nationale à nouveau ? Je n'ai pas de projets précis. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve."



Pour Martinez, l'aventure avec les Diables Rouges s'est achevée sur une fausse note. "C'était le moment le plus douloureux en tant que sélectionneur national. Lors des deux précédents tournois majeurs, nous avons remporté tous les matchs de la phase de groupe. Au Qatar, nous nous sommes donc retrouvés dans une nouvelle situation. Lors de ces deux premiers matchs, nous n'avons pas atteint notre niveau normal. Dans le troisième match contre la Croatie, nous avons bien joué, mais le ballon ne rentrait pas."

Une troisième place à la Coupe du monde 2018 en Russie a été le point d'orgue sportif, la réception qui a suivi sur la Grand-Place de Bruxelles, noir-jaune-rouge de monde, "le plus beau moment". À l'Euro 2020, les quarts de finale ont sonné la fin de parcours et la Ligue des Nations s'est terminée par une 4e place. Il n'y a donc pas eu de trophée pour cette "génération dorée."



"Ce ne serait qu'un échec si nous n'avions pas essayé", affirme Roberto Martinez. "Nous avons essayé de gagner tous les tournois. En Russie, nous avons éliminé le Brésil et n'avons été éliminés que par le futur champion du monde et au championnat d'Europe par le futur champion d'Europe. Cette grande génération a tenté sa chance au plus haut niveau et méritait davantage."



Avec l'Argentine contre la France, championne en titre, le Qatar obtient sa finale de rêve. Mais cette Coupe du monde n'a pas été des plus mémorable et a surtout réservé beaucoup de surprises. "J'en étais convaincu avant et cela s'est rapidement confirmé. Il n'y avait pratiquement pas de temps pour la préparation et des matchs de préparation. Le Danemark et l'Allemagne ont été éliminés rapidement, même l'Argentine a perdu son match d'ouverture contre l'Arabie Saoudite. Les tactiques n'ont pas été les seules à jouer un rôle au Qatar. Le Maroc et l'Argentine ont profité du climat chaud et d'un nombre énorme de supporters. Ils jouaient des matchs à domicile."



Martinez avait déjà parlé de son héritage et de celui de la "génération dorée". Il l'a encore évoqué dans cette interview. "En tant qu'entraîneur national, vous travaillez ici et maintenant, en vous concentrant sur les résultats. Mais l'avenir est tout aussi important. C'est pourquoi j'ai été très heureux de travailler également comme directeur technique (à partir de septembre 2018, NDLR). De cette façon, j'ai non seulement eu un impact sur ce à quoi ressemble le football belge aujourd'hui, mais aussi sur ce à quoi il ressemblera à l'avenir. Lorsque j'ai débuté comme entraîneur national belge (en août 2016), les entraînements se faisaient encore à Anderlecht et l'équipe nationale n'avait pas de camp de base. Il y a maintenant le centre national d'entraînement à Tubize et je suis fier d'avoir contribué à sa construction. Dix terrains en herbe y sont disponibles, ainsi que deux terrains artificiel et tous les bâtiments nécessaires. Nous avons été premiers au classement de la FIFA pendant 3 ans et demi. Lors de la formation des nouvelles générations d'entraîneurs en Belgique, il leur est inculqué que la Belgique ne doit pas descendre en-dessous de la 10e place durant les 20 prochaines années. Cela fait partie de son plan pour développer et maintenir sa position acquise dans le football mondial. Vingt-et-un joueurs avec lesquels j'ai travaillé ici sont déjà titulaires d'un diplôme d'entraîneur. Cette génération dorée continuera à influencer le football belge, mais dans un rôle différent. Huit de mes joueurs ont franchi la barre des 100 caps. J'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs professionnels du monde. Cette génération unique a changé les mentalités. Avant, tout le monde était content avec une qualification. C'est tout à fait différent maintenant : la Belgique veut gagner. Et nous essayons de transmettre cela aux équipes de jeunes. Et pour gagner, il faut croire en soi."