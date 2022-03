Roberto Martinez : "Le but était que cette équipe grandisse dans des rencontres de standing"

Les Diables rouges ont remporté leur deuxième affrontement de cette trêve internationale face au Burkina Faso ce mardi soir, 3-0. Une équipe nationale remaniée, on le sait, puisque Roberto Martinez avait décidé de laisser les joueurs avec plus de 50 caps au repos. Le sélectionneur était au micro de Pierre Deprez à l’issue de la rencontre.

Coach avez-vous apprécié particulièrement la prestation de certains joueurs ? "Oui, je pense l’attitude était vraiment bonne. Je pense qu’on a réalisé une performance plus aboutie qu’en Irlande. Hans Vanaken a montré une belle maturité, il évolue très bien dans ce groupe. Leander Dendoncker aussi. Chaque joueur a eu un impact. Comme Yari Verschaeren, Charles De Ketelaere et Adnan Januzaj. J’étais satisfait de l’attitude de l’équipe et aussi du fait qu’on parvienne à réaliser une clean-sheet."

Certains joueurs n’ont pas reçu de temps de jeu du tout : "C’est le seul point négatif, c’est qu’on n’ait pas pu donner du temps de jeu à tous les joueurs. Mais les règles sont les règles. Mais le but n’était pas non plus de faire jouer tous les joueurs mais plutôt de construire une équipe pour qu’elle grandisse dans des rencontres de ce standing. Mais les joueurs qui n’ont pas joué n’ont rien fait de mal. C’est juste malheureusement comme cela que ça marche. Mais avec ce qu’ils ont fait dans l’ombre je pense qu’on ne retirera de négatif au sujet de personne. […] Et oui, tout le monde mérite de jouer quelques minutes. "

LE sélectionneur de conclure "Jusqu’au mois de novembre, on aura encore l’occasion de tester plusieurs joueurs. Et on pourrait encore en voir certains augmenter leur niveau."