Roberto Martinez : "Je ne vois pas De Ketelaere en numéro 9, Onana s'est très bien adapté"

À un mois de la Coupe du monde, la sélection de Roberto Martinez est dans toutes les têtes. Dans un entretien accordé à Pierre Deprez, le sélectionneur est revenu sur ses futurs choix.

Concernant les attaquants, l’Espagnol devra d’abord choisir s’il prend deux ou trois numéros neuf. "C’est une décision qui dépendra notamment du nombre de gardiens que l’on prendra mais aussi de l’état physique des joueurs que l’on peut prendre dans la sélection. Il y a une possibilité de prendre trois numéros 9. Avec 26 sélectionnés, on peut sélectionneur 22 joueurs de champ et avoir deux positions avec trois joueurs. Si on ne prend que trois gardiens, cela nous permettrait d’avoir un joueur de champ de plus, ce qui nous donnerait un par ligne."

À la question de savoir si Lukaku, Batshuayi et Openda étaient ses premiers choix, l’ancien coach d’Everton ne s’est pas montré catégorique. "Pour le moment, nous suivons tous les numéros 9 possibles, Origi a été très malchanceux avec des blessures, Benteke possède un profil très différent, Vanzeir a un profil plus rapide. Ils ont également une chance d’y être. Openda a bien saisi sa chance chez les Diables en marquant un but et montrant ses qualités. Chaque joueur a un profil et c’est ce qui va compter. Lukaku et Basthuayi sont des profils très différents et c’est ce dont on a besoin. On a aussi besoin d’un profil rapide qui peut courir, Openda et Vanzeir sont des attaquants de ce type-là."

Concernant Charles De Ketelaere, le sélectionneur ne l’envisage pas comme une réelle solution comme attaquant de pointe. "Il peut jouer ce rôle dans une situation très spécifique. Il est très intelligent et peut jouer dans différentes positions. J’ai le sentiment que, quand on l’a testé dans cette position, on manquait d'un joueur dans le rectangle. Pour tirer le meilleur de lui, il a besoin de participer à la construction, de venir au ballon. J’ai le sentiment qu’en équipe nationale, il est meilleur dans un rôle de numéro 10 ou de second attaquant plutôt qu’en numéro 9 même s’il peut le faire dans des circonstances particulières. Je le vois plus dans une position centrale ou sur la droite où il peut rentrer sur son pied droit."

Plus bas sur l’échiquier, Amadou Onana a marqué les esprits lors de ses dernières rencontres en équipe nationale. "C’était important de trouver un joueur supplémentaire avec ces qualités défensives. On a essayé avec Mangala et Sambi Lokonga, maintenant on le voit avec Onana qui s’est très bien adapté à ce rôle. Il s’est encore plus développé physiquement grâce à la Premier League. C’est un profil qui nous apporte quelque chose de très différent. Ce qu’il a et que les autres n’apportent pas ? Du leadership. Il est très fort mentalement, on lui a donné le rôle de qualifier les Diablotins pour l’Euro et cela lui va très bien. Il excelle dans ce rôle, il a une façon de mener l’équipe, d’impacter les autres joueurs et de donner des consignes. Au-delà de cela, on n’a pas vu un joueur avec son impact physique dans cette partie du terrain depuis Marouane Fellaini alors qu’il est encore très jeune. L’expérience qu’il a accumulée en jouant dans plusieurs grands championnats est très impressionnante et peut être très utile dans une sélection lors d’un grand tournoi. On sait ce que Witsel apporte au groupe, son expérience, il est très important. On connaît les qualités de Tielemans et De Bruyne dans la construction. L’idée est d’avoir six médians qui peuvent s’imbriquer dans le groupe. On apprécie également beaucoup le profil de Vanaken, on suit aussi Lavia. Il a été très malchanceux car avec le début de saison qu’il réalisait, il faisait partie de cette toute nouvelle génération qui arrivait."