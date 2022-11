Roberto Martinez : "Je ne suis pas content... mais ce n'était pas un match de Coupe du monde"

"Eden Hazard a joué au niveau de l’équipe. Il avait besoin de temps. Il doit encore aller un peu plus loin. Leander Dendoncker ? On avait seulement six changements, il n’y a rien contre lui personnellement. Pour Hans Vanaken, c’était important de lui redonner du temps de jeu chez les Diables. Loïs Openda, c’est une vraie satisfaction. Ca me confirme qu’il doit être dans ce groupe", a-t-il poursuivi.

Le coach fédéral a conclu sa conférence de presse en signalant que Leandro Trossard s’entrainerait avec le groupe dès samedi.