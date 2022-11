Roberto Martinez : "J’attends beaucoup d’engagement de la part d'Eden Hazard pour qu'il retrouve son niveau de 2018"

Roberto Martinez a communiqué ce jeudi sa liste de 26 joueurs qu’il convoque pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Une liste compliquée à établir pour le sélectionneur fédéral qui a dû faire des choix importants.

"C’est toujours difficile de réduire une liste. Parce que tous les joueurs qui se trouvent dans la présélection (55 joueurs) sont importants pour une raison ou pour une autre. Quand tu regardes les noms, tu vois un joueur comme Alexis Saelemaekers (réserviste), qui n’a plus joué depuis 8 semaines. Dedryck Boyata, qui est un vrai leader et qui est très important pour nous. Ou encore Jason Denayer (réserviste), qui ne s’entraîne plus depuis onze jours. Nous sommes dans une situation où les joueurs vont nous rejoindre et 8 jours plus tard, il y a déjà un match de Coupe du monde à gagner", a expliqué Roberto Martinez au micro de notre journaliste Pascal Scimè.

Selon le coach, "la décision de ne pas sélectionner Boyata a été la plus difficile à prendre". "Il a toujours été fiable", a ajouté Martinez.

Debast mérite sa sélection

Les absences de Boyata, de Denayer ou encore de Brandon Mechele profitent aux jeunes Zeno Debast (19 ans), Arthur Theate (22 ans) et Wout Faes (24 ans), tous les trois repris par Roberto Martinez. "Avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, c’est un bon mix entre expérience et jeunesse. Ces jeunes joueurs ne seront plus les mêmes après avoir vécu une Coupe du monde. Nous avons besoin des qualités de tous ces joueurs. Debast a été très impressionnant lors de ses deux matches avec les Diables (contre le pays de Galles et les Pays-Bas). Il mérite cette sélection".

Roberto Martinez a ensuite fait part de ses attentes concernant Eden Hazard. "J’attends un joueur qui peut nous donner beaucoup de joie, qui peut être auteur d’actions magiques, dans les un contre un notamment. J’attends beaucoup d’engagement de la part d'Eden pour qu’il retrouve le niveau auquel il évoluait en 2018. C’est ce que j’espère. Son expérience va nous aider".

Lukaku a une chance de jouer un ou deux matches de groupe

Incertain ces dernières semaines, Romelu Lukaku fait bien partie de la liste. Mais à l’heure où on écrit ces lignes, on ne sait toujours pas quand "Big Rom'" sera apte à jouer. "C’est une décision médicale. Nous avons un staff médical de confiance qui a l’habitude de ce genre de situations. On a déjà procédé de la sorte avec Axel Witsel et Vincent Kompany. Pour le moment, on sent que Lukaku a une chance de jouer un ou deux matches de groupe. Il faudra voir comment il se sent sur le terrain".

Enfin, concernant sa possible prolongation de contrat, Roberto Martinez a préféré botter en touche. "L’important est que l’équipe se prépare bien et qu’elle soit prête pour la Coupe du monde. Ce n’est pas le moment pour moi de parler du futur".