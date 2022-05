Roberto Martinez : "Fantastique pour la Belgique d’avoir deux joueurs comme De Bruyne et Courtois"

Pendant que Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois étaient sur le devant de la scène ce mercredi, Eden Hazard ronge son frein sur le banc de touche à Madrid. Une situation qui n’inquiète pas Roberto Martinez : "Je pense qu’Eden progresse dans la bonne direction. Il travaille avec le groupe et se sent enfin libre de ses blessures. Nous sommes satisfaits de le voir heureux. Quand c’est le cas, nous savons à quel point il est important pour l’équipe."