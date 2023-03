Roberto Martinez fait encore mieux que Tedesco et sa liste de 100 joueurs : "Ma première liste comptait 200 Portugais"

Quelques semaines après avoir quitté les Diables Rouges sur une élimination précoce à la Coupe du Monde, Roberto Martinez a retrouvé un emploi du côté du Portugal, où il a succédé à Fernando Santos. Ce mercredi, la Fédération Portugaise de Football a publié une vidéo dans laquelle on suit le sélectionneur de la "Selecção das Quinas" dans son nouveau quotidien. Un quotidien bien chargé…

Après le petit-déjeuner, qu’il prend aux alentours de 9 heures dans la Cidade do Futebol, un complexe sportif situé à Oeiras, Martinez se rend à son bureau et nous présente un ensemble de statistiques et de données sur les nombreux joueurs portugais qu’il suit d’un œil attentif. Si les 100 joueurs potentiels de Domenico Tedesco en ont fait rire plus d’un, l’Espagnol fait encore mieux. "Ma première liste comptait 200 joueurs. Rapidement, on l’a réduite et on est arrivé à 90. Ces 90 joueurs avaient des caractéristiques différentes. Aujourd’hui, il y a 52 joueurs, pour une liste de 20 plus trois gardiens. C’est une liste très forte", a-t-il expliqué dans la vidéo.

À 11 heures, il est temps de prendre quelques leçons de portugais. Une langue qu’il apprécie visiblement plus que le français ou le néerlandais… L’ex-sélectionneur de la Belgique analyse ensuite les prestations de différents joueurs en compagnie de son staff, avant de livrer une interview et d'enfin se rendre au stade José Alvalade XXI pour assister à une rencontre entre le Sporting Lisbonne et l’Inter en Ligue des champions.

Roberto Martinez fera ses débuts à la tête du Portugal le 23 mars prochain face au Liechtenstein, en match qualificatif à l’Euro 2024, avant d’affronter le Luxembourg trois jours plus tard.