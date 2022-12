Roberto Martinez explique sa compo : "On se tient au plan concernant Hazard, Trossard sera faux neuf"

Roberto Martinez a fait des choix importants contre la Croatie, laissant Eden Hazard et Romelu Lukaku sur le banc. À notre micro, il a expliqué ses choix.

"On avait un vrai plan concernant Eden. Il n’a pas beaucoup joué et on a pensé à ce qu’il s’était passé à l’Euro. On doit contrôler ses minutes pour éviter ce qu’il s’est passé contre le Portugal où il a eu une blessure après 65 minutes. On doit gagner pour aller plus loin mais on doit l’utiliser comme si on devait rester ici pour sept matches. Ce n’est pas bon pour nous de mal l’utiliser et le perdre après. Lukaku ne peut pas jouer nonante minutes donc la décision a été de l’utiliser plutôt en rentrant qu’en commençant. Il va participer et on espère qu’il aura une grande influence sur le terrain comme il le fait toujours contre la Croatie.", a-t-il d’abord expliqué sur les choix majeurs qu’il a réalisé.

Sur la position de numéro 9, le coach a été clair : "Il n’y a pas de neuf spécifique ? Ce sera le rôle de Trossard. Mais le fait de ne pas avoir un neuf est une bonne chose quand on a des joueurs comme Kevin De Bruyne et Dries Mertens qui gèrent très bien les espaces. On va essayer de bouger les deux centraux de la Croatie qui sont très forts quand ils sont en place. On va essayer de jouer sur nos forces."

Sur le système, le coach partira avec un système à trois en possession de balle et à quatre à la perte.

Sur Dendoncker, il a été optimiste : "Leander est plein d’énergie. Il a joué un bon premier match. Il faut utiliser cette énergie. On en aura besoin aujourd’hui face à la Croatie qui peut se qualifier avec un partage."

Martinez a également évoqué les derniers mots qu’ils diraient à ses joueurs : "Qu’ils profitent du match. Ils ont travaillé tellement dur Ils doivent trouver une extra-énergie en leur for intérieur pour être prêt pour ce match."

Rendez-vous dès 16h en direct sur La Une et notre site pour suivre la rencontre en direct vidéo.