Roberto Martinez est furieux contre le VAR

Le débat se termine à Tournai avec Tanguy : "La technologie dans le football me dérange, on ne sait plus comment vivre le match. Je suis contre les technologies d’assistances, il faut revenir à l’humain. Le foot c’est la fête, c’est l’ambiance. Il y a peut-être d’autre solution à mettre en place comme un deuxième arbitre sur le terrain ? Je ne crois pas à la technologie, il faut garder l’esprit humain."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.