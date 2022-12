Roberto Martinez, ému : "Oui, c'était mon dernier match avec les Diables Rouges !"

Les Diables Rouges ont partagé (0-0) face à la Croatie dans leur troisième et dernier match de groupe à la Coupe du monde 2022. Un partage hélas synonyme d'élimination pour les hommes de Roberto Martinez.

"La déception dans ce tournoi, c'était face au Maroc. On a joué ce soir contre une très bonne équipe. On voulait frustrer la Croatie en première période. Ensuite, on a augmenté le niveau physique. On a très bien fini. On a mis du cœur, de l’envie. On a vu ce qu’il manquait dans les deux premiers matches. La déception est là tout de même car on est éliminé. La marge d’erreur est tellement faible dans ce genre de tournoi. On avait une meilleure équipe que la Croatie sur ce match. On a mieux joué selon moi. Je pense qu'on aurait vu la vraie Belgique si on avait poursuivi", a d'abord indiqué le sélectionneur belge en conférence de presse.

"Médicalement, Romelu Lukaku ne pouvait jouer 90 minutes. On voulait le faire entrer quand les espaces allaient s’agrandir. Il touche le poteau… parfois ça entre, parfois pas. Psychologiquement, il faut l’avoir sur le terrain en fin de match. L’adversaire aurait été satisfait de le voir quitter la pelouse après une heure de jeu par exemple. Pour le même prix, on plante trois buts et on continue ce tournoi. Avec Eden Hazard, je ne voulais pas prendre de risque", a-t-il poursuivi.

Avant de surprendre tout son monde après une question sur les vives embrassades avec les joueurs en fin de partie. "Oui, c'était mon dernier match avec les Diables Rouges ! Quoi qu’il arrive, ça allait être la fin. L’élimination en phase de groupe ne change rien. J'ai pris la décision juste avant le début du Mondial. Je voulais un projet à long terme avec votre équipe nationale (ndlr : il était en place depuis 2016). Je voulais être loyal avec la Belgique et finir le boulot. J'ai refusé plusieurs offres pendant cette période. Je ne resigne pas. Je suis très heureux d'avoir avancé avec ce groupe rempli de qualités", a-t-il énuméré avec émotion.