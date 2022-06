Roberto Martinez : "Eden n’a plus mal et il sera impliqué lors des quatre rencontres"

Roberto Martinez s’est présenté en conférence de presse à la suite de la victoire plantureuse des Diables Rouges face à la Pologne (6-1). Le sélectionneur a vu une équipe transfigurée par rapport à la douloureuse défaite contre les Pays-Bas (1-4). "On n’a jamais douté avec ces joueurs. Certes, on peut perdre un match, mais la marque d’une grande équipe, c’est sa réaction. C’était important de terminer la rencontre de la manière avec laquelle on l’a fait. Les Polonais ont marqué sur leur seule occasion, mais j’ai apprécié la confiance de chaque joueur, le caractère montré par les Diables pour ravir le public présent après l’ouverture du score."

Le sélectionneur a également vu un bon Eden Hazard, qui a servi De Bruyne sur le but du 2-1, pour définitivement renverser un match qui avait mal commencé du point de vue du score. "Quand on voit Eden rentrer dans une pièce, on voit directement s’il est heureux ou non. Et là c’est clair : il n’a plus mal. Il était meilleur aujourd’hui que contre les Pays-Bas, ses stats physiques du jour sont aussi bonnes qu’elles ont pu l’être par le passé. L’idée pour Eden, c’est d’être impliqué dans les quatre matchs, afin de lui donner le rythme dont il a besoin."