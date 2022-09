Roberto Martinez : "Eden Hazard a l’air très heureux, je ne l’avais pas vu comme ça depuis 6 ou 7 mois"

À la veille de la rencontre de Ligue des Nations entre la Belgique et le pays de Galles, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez était présent en conférence de presse ce mercredi pour préfacer le match face aux Dragons.

"Le pays de Galles est un collectif et non un ensemble d’individualités. Cette équipe a un système clair dans lequel elle évolue depuis longtemps. De plus, ils sont qualifiés pour la Coupe du monde. Je m’attends à un match difficile avec beaucoup d’intensité. On ne peut jamais se relâcher face à cette équipe", a d’emblée confié Martinez, avant de passer ses troupes en revue.

"Jason Denayer travaille bien. Il s’entraîne trois à quatre fois par jour mais il ne jouera pas demain. J’espère qu’il pourra bientôt rejoindre un club. Dedryck Boyata sera également absent face au pays de Galles, par simple précaution", a-t-il poursuivi.

Zeno Debast jouera un grand rôle avec les Diables Rouges à l'avenir"

À l’occasion de ces deux matches de Nations League (face au pays de Galles et aux Pays-Bas), le sélectionneur fédéral a annoncé qu’il pourrait lancer un certain Zeno Debast dans le grand bain : "Si j’appelle quelqu’un maintenant, c’est parce que je pense qu’il peut apporter quelque chose à la Coupe du monde. Zeno est très impressionnant. Il a beaucoup de personnalité pour son âge. C’est certain qu’il jouera un grand rôle avec les Diables Rouges à l’avenir".

Enfin, Roberto Martinez a donné des nouvelles de son capitaine Eden Hazard, qui n’a visiblement toujours pas convaincu Carlo Ancelotti au Real Madrid : "Il est bien. Il lui manque des minutes dans les jambes mais il a un très bon état d’esprit et il a hâte de jouer. Eden a l’air très heureux. Je ne l’avais pas vu comme ça depuis 6 ou 7 mois". Le Merengue pourra-t-il jouer un match complet avec les Diables Rouges ? "Ça dépend du déroulement du match, mais soixante minutes ce serait bien", a conclu Martinez.