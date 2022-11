Roberto Martinez dévoile ses 26 Diables Rouges pour la Coupe du monde (Direct vidéo 12H)

En ce qui concerne les gardiens de but, la question est de savoir si la Belgique partira dans le Golfe avec trois ou quatre derniers remparts. Au Mondial 2018 et à l’Euro 2020, ils n’étaient que trois. Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Casteels sont assurés de leur place. Matz Sels est le 4e choix.

L’axe de la défense à trois constituera, de nouveau, le plus gros souci des Diables. Depuis les retraites de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, la Belgique peine à trouver de nouveaux éléments capables d’apporter solidité et vitesse aux côtés des deux grognards qui restent incontournables : Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. Zeno Debast, Arthur Theate et Wout Faes pointent le bout du nez alors que les plus expérimentés Dedryck Boyata et Jason Denayer sont moins en vue. Quant à Brandon Mechele, qui vient d’être inclus dans l’équipe-type de la phase de groupes de la Ligue des Champions, il ne compte, à 29 ans, que trois apparitions en équipe nationale.

Sur les ailes, les quatre places semblent acquises à Thomas Meunier (qui se remet d’une fracture de la pommette) et Timothy Castagne, à droite, et à Yannick Carrasco et Thorgan Hazard, à gauche. Nacer Chadli et Thomas Foket, blessés, ne devraient pas être appelés.