Roberto Martinez dévoile sa liste pour la Coupe du monde : Lukaku, Doku et Debast présents, pas de Denayer, de Boyata ni d'Origi dans les 26

Ça y est, les choses sérieuses ont commencé ! Roberto Martinez vient de dévoiler sa liste des 26 joueurs qui seront du voyage pour la Coupe du monde au Qatar. Globalement prévisible, la liste comprend des joueurs comme Zeno Debast, Jérémy Doku, Amadou Onana et Loïs Openda. Des joueurs qui auront donc l'occasion de confirmer les espoirs que l'on place en eux. Le sélectionneur a donc décidé d'également miser sur la jeunesse tout en restant dans la continuité avec une grande majorité de cadres.

Incertain ces dernières semaines en raison d'une blessure à la cuisse, Romelu Lukaku sera bel et bien de la partie. Mais pas question de traitement de faveur selon le sélectionneur : " Romelu Lukaku n’est pas encore apte physiquement. C’est clair pour nous. Il reçoit actuellement un traitement médical qui devra durer jusqu’au 22 novembre. 24 heures avant notre première rencontre. Il y aura deux coupes du monde. La phase de groupe et puis la suite. On analysera la situation au sujet de Romelu le 22 novembre. (...) Il ne bénéficie pas d’un traitement particulier. On regarde en arrière et on analyse les ressources en présence. On avait déjà connu une situation similaire avec Axel Witsel avant l’Euro. Nous avons un staff médical de confiance qui a l’habitude de ce genre de situations et qui connait bien les joueurs. "

Dries Mertens sera également du voyage.