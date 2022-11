Roberto Martinez défend Eden Hazard face aux "critiques faciles" sur son poids

Interrogé par le média anglais talkSPORT, Roberto Martinez a répondu aux critiques adressées à Eden Hazard. En cruel manque de temps de jeu, l’ailier du Real Madrid doit également composer avec des pépins physiques, et loupera notamment la réception du Celtic Glasgow ce mercredi soir en Ligue des Champions. Selon notre sélectionneur national, le poids du joueur, souvent pointé du doigt, n’est pas le problème. Martinez estime que ces critiques sont "faciles" et "paresseuses", et souligne l’importance de son numéro 10 sur et en dehors du terrain.