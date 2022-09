Roberto Martinez charmé par Debast : "Le plus impressionnant début chez les Diables depuis très longtemps"

Un sélectionneur national pour une fois exclu en fin de match : "Pour moi, c'est une nouvelle expérience. J’étais surpris moi-même pour être franc. J’aurais dû laisser le ballon passer. J’accepte la décision. Nous allons voir si un appel est possible. Si pas, mes assistants prendront le relais."

De Bruyne brille, Debast impressionne

Un but et un assist : KDB a encore régalé. "Sa prestation, c'est un message pour les fans. Profitez-en ! Sa compréhension des espaces est brillante, c'est un magicien. Et quelle constance ! Lui donner le brassard ? Il n’en a pas besoin pour être un des leaders de l’équipe et prendre ses responsabilités", a indiqué Roberto Martinez.

Avant d'ajouter : "Eden Hazard était libre, très à l’aise, dans la continuité de ce que j’ai vu en juin. Il a un bon feeling avec le ballon, sa première touche est intéressante. On l'a vu, il sort encore des mouvements magiques. Je revois le meilleur Eden Hazard. On doit encore travailler sur son rythme de match. On va essayer de gérer les sept semaines à venir. C’était un très bon test ce soir en tout cas."

Roberto Martinez a ensuite eu un mot extrêmement encourageant pour le défenseur Zeno Debast, 18 ans, présent durant toute la rencontre. "Il est agressif, il gère bien ses possessions de balle. Pour moi, il a livré le plus impressionnant début, à cet âge, chez les Diables depuis très longtemps. Il est impliqué sur le but encaissé, mais je suis sûr qu'il apprendra de ce genre de situations. Il se montrera plus sec, plus costaud dans le duel", a conclu le sélectionneur fédéral.