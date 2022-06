Roberto Martinez : "Cela m’ennuie qu’on remette en question l’attitude et la motivation des joueurs"

Roberto Martinez est revenu à froid sur la défaite 4-1 des Diables rouges face aux Pays-Bas ce mardi en conférence de presse à la veille du duel entre la Belgique et la Pologne. Le sélectionneur n’a pas digéré toutes les critiques émises à l’encontre de son équipe, notamment en ce qui concerne l’implication de certains joueurs.

"J’accepte certaines critiques et c’est normal que personne ne soit content après une défaite pareille. Par contre, je pense qu’on ne devrait pas remettre en question l’attitude des joueurs qui veulent tout donner pour leur équipe nationale. Cela m’ennuie vraiment. On ne peut pas remettre en question l’engagement de cette équipe. Cela fait 6 ans que je suis là. Les joueurs qui ne sont pas montrés impliqués lors des rassemblements ne faisaient pas partie des sélections suivantes. Cela fait mal de voir qu’on n’apprécie pas le fait que les joueurs qui sont ici sont engagés dans ce qu’ils font", a notamment déclaré Martinez ce mardi.

Le coach espagnol a notamment voulu appuyer ses propos par des données statistiques récoltées par son staff. "On a regardé les statistiques physiques. On a couvert une plus longue distance que nos adversaires, on a effectué plus de sprints, on a effectué plus de courses à haute intensité. Physiquement, notre prestation était plus importante que celle des Pays-Bas. Quand j’entends que l’équipe n’était pas impliquée ou qu’il n’y avait pas d’envie, je pense que les données physiques vous donnent une réponse claire", a-t-il revendiqué.