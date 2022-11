Roberto Martinez : "Ce sera une finale face à la Croatie... je sais quel plan on va mettre en place"

J-1 avant Croatie - Belgique, la dernière chance pour nos Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2022. Le sélectionneur national Roberto Martinez s'est présenté face à la presse à la veille de cette importante rencontre.

"Le groupe est soudé. On a pris le temps de se parler, d’analyser les choses. Les tensions et fausses informations ne viennent pas de l’intérieur du rassemblement. Le groupe a appris qu’il faut moins écouter les perturbations à l’extérieur. On doit davantage profiter de cette génération et soutenir l’équipe. L’article de l’Equipe qui parle de tensions et d'une altercation ? En écrivant cela, le journaliste a marqué un auto-but. C’est comme s’il avait marqué un but pour les Diables en fait. C’est sans doute un génie", a raconté Martinez.

"Le match contre la Croatie, c’est une finale. Ce n’est pas une situation où vous devez beaucoup réfléchir. On est déjà entré dans la phase à élimination directe. On doit prendre ce match comme une opportunité. Au niveau de la composition, il faut qu’on trouve la meilleure solution possible. On a apporté des modifications face au Maroc. Face aux Croates, je ne vais pas tenter quelque chose d’impossible. Les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps, il n’y aura pas de révolution sur la feuille de match. On n’espère rien, on travaille juste avec beaucoup de professionnalisme, comme toujours. La présence de Romelu Lukaku, ça va dépendre de la séance d’entrainement du jour et de comment il se sent. S’il ne se sent pas prêt à jouer nonante minutes, on devra réfléchir à la manière d’utiliser son impact. Son influence est immense. C’est le meilleur buteur de l’histoire des Diables. Il n’a pas joué quelques bons matches par hasard. Il marque l’histoire de l’équipe. Il est très précieux pour nous", a-t-il poursuivi.