Roberto Martinez brouille les cartes, Amadou Onana saisit sa chance : 5 enseignements après Pays-Bas - Belgique

Parmi ceux qui ont marqué des points durant ce rassemblement, on peut clairement pointer Amadou Onana. L’ancien médian lillois, dorénavant chez les Toffees d’Everton, a débuté face aux Néerlandais. Une deuxième cap… face à la même équipe. Une preuve de confiance quand on sait qu’il s’agissait de l’adversaire le plus redoutable dans ce groupe A. Le Belge s’est illustré dès la 4e minute : son service pour Eden Hazard est précis, mais le capitaine catapulte le cuir dans les tribunes.

Accrocheur dans les duels, auteur d’un superbe tacle défensif en tant que dernier homme à la 63e minute, Onana a failli être le libérateur de tout un pays. Son envoi à la 67e est dévié par le portier Remko Pasveer, le tournant du match sans doute. Comparaison n’est pas spécialement raison, mais il a été meilleur que Youri Tielemans face aux Gallois.